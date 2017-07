Hospital de Câncer da Capital alerta sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço

Este mês é marcado internacionalmente na área da saúde através do Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado no dia 27 de julho. Intitulada ‘Julho Verde’ a campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço tem se consolidado em todo o País com objetivo de divulgar a importância da prevenção e tratamento precoce. Em Campo Grande, o Hospital de Câncer de Campo Grande- Alfredo Abrão (HCAA) fará ações de prevenção. O HCAA presta assistência na área de câncer de cabeça e pescoço, com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e demais áreas de suporte.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) a previsão é de 23 mil novos casos anualmente no País. Os cânceres de boca e laringe alcançam a quinta posição entre os mais frequentes entre os homens e nas mulheres, neste segmento, prepondera o câncer da tireoide, sendo o quinto mais comum.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBPC) nos últimos anos a infecção pelo papilomavírus (HPV) tem contribuído, para aumento na incidência da doença através de contágio por meio da prática do sexo oral e em pessoas com múltiplos parceiros sexuais. Trabalhos brasileiros demonstram que cerca de 7% da população pode ter infecção pelo HPV detectada na boca. Num contexto de 200 milhões de pessoas, esse percentual representa cerca de 14 milhões de indivíduos em risco de desenvolver a doença no Brasil, alerta a SBCCP.

A prevenção é importante, para isto a pessoa deve estar sempre atenta aos sintomas e caso perceba algum deles deve procurar um médico ou dentista (nos casos de boca) que encaminhará para o especialista para o tratamento adequado.

Câncer de Cabeça e Pescoço

Os tumores de cabeça e pescoço são uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe (onde é formada a voz), esôfago, tireoide e seios paranasais. Por falta de conhecimento dos sintomas, o diagnóstico é muitas vezes tardio. Tabagismo e excesso de álcool aumentam as chances de desenvolver a doença.

Sintomas

Observe os sinais e/ou sintomas abaixo. Se alguns deles aparecerem e evoluírem sem melhorar por mais de duas semanas, pode ser câncer e a pessoa deve procurar ajuda do serviço de saúde, de seu médico, e nos casos da boca um dentista.

As principais formas de aparecimento do câncer de cabeça e pescoço são:

•Feridas no lábio, boca, língua, garganta ou pele;

•Dificuldade ou dor para engolir;

• Voz rouca ou fraca, caroço na face ou pescoço;

Exames e Tratamento

O diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço é clínico, e em uma simples consulta médica pode ser suspeitado. A confirmação é feita por biópsia e podem ser necessários outros exames para avaliação do estágio da doença e do melhor tratamento a ser indicado.

Confirmada a doença, o médico pode indicar cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia, que podem ser utilizados de forma combinada ou isolada. A escolha do(s) tratamento(s) mais adequado deve ser individualizada conforme o estagio da doença, e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um.

Programação

Campanha de Conscientização e Prevenção sobre o Câncer de Cabeça e Pescoço

Distribuição de material informativo e orientações

Dia 26/07, a partir das 07h30

Local: Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Emilio Garbeloti Neto – Rua Fanorte, s/n Esquina Com Acua – Jardim Tarumã, Campo Grande – MS

Dia 27/07, a partir das 11h

Local: Pátio Central Shopping- Rua Cândido Mariano, 1380, Centro

Serviço

Pauta: HCAA faz campanha preventiva durante o Julho Verde

Local: Hospital de Câncer de Campo Grande –Alfredo Abrão. Rua Marechal Rondon, 1053.

Fonte: Dr. Carlos Freitas, Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço HCAA.

Cel: (67) 9 9221-3634

Contato: Isamélia Soares Cavanheira, Assessora de Comunicação HCAA.

Tel: (67) 3041-6000, ramal 6058. (67) 9 9628-2372