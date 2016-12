Hospital do Câncer bloqueia R$ 1,8 mi da Prefeitura

Após a reclamação de que funcionários do Hospital do Câncer estariam sem receber os salários, pois a prefeitura não havia feito o repasse da verba para a entidade, os advogados do Hospital conseguiram na Justiça o bloqueio de valores contra a Prefeitura Municipal de Campo Grande no valor de R$ 1,8 milhões, valor devido pelo Executivo em repasses.

Segundo as informações dadas pelo JD1 Notícias na manhã desta quarta-feira (21) os funcionários da UTI do Hospital do Câncer estão sem receber os salários e o décimo terceiro devido ao atraso no repasse da Prefeitura. Com isso, a entidade enfrenta problemas com o atraso do repasse de verba.

A decisão foi dada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça Desembargador Paschoal Carmello Leandro. A base da decisão sãos os constantes atrasos no repasse e também o fato de que desde setembro os valores repassados a entidade seriam menores. O magistrado julgou como procedente o bloqueio na quantia de R$ R$ 1.851.797,04.