Na manhã desta terça-feira dia 13, foram doados o valor de R$ 16.448,00, para o Hospital Alfredo Abrão, localizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

A Campanha Tilápia Copacol Outubro Rosa, tinha o objetivo de levantar valores para os hospitais do câncer. Focada em colaborar com o tratamento das pessoas com câncer, a Cooperativa vendeu Filé de Tilápia de 600g na embalagem rosa promocional, e vendeu no período da campanha, o valor de R$ 1,00 foi destinado para as doações.

Foram comercializados no total no mês de outubro 160.847 pacotes de Filé de Tilápia de 600g na embalagem rosa, que resultou em uma arrecadação de R$ 160.847,00.

E a Filial de Vendas de Campo Grande conseguiu uma arrecadação de R$ 16.448,00, para o Hospital Alfredo Abrão.

Segundo o presidente da Cooperativa Valter Pitol, a ação foi um sucesso devido a participação dos 920 mercados parceiros, colaboradores, cooperados e principalmente os consumidores que acreditaram na campanha. “Deixamos registrado aqui, o nosso agradecimento a todas as pessoas que colaboraram para o sucesso do outubro rosa”.