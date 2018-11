Será realizada nesta terça-feira, às 9h30, no Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão a entrega dos recursos angariados pela empresa Copacol durante o Outubro Rosa.

Focada em colaborar com o tratamento das pessoas com câncer, a Cooperativa promoveu a primeira edição da Campanha Tilápia Copacol Outubro Rosa, com o objetivo de levantar valores para os hospitais das regiões das suas filiais de vendas.

Durante todo outubro a cada pacote de 600 g do Filé de Tilápia comercializado no Estado do Mato Grosso do Sul a empresa destinou R$ 1,00 para o HCAA, totalizando R$ 16.448,00, doação a qual será formalizada nesta terça-feira (13/11/18). A campanha foi realizada em todo o País arrecadando R$ 160.847,00 mil que serão doados para diversos hospitais de câncer.