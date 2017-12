Hotel para cachorro é opção para não deixar o pet sozinho nas férias

O final do ano chegou e com ele, as férias, tempo de arrumar as malas e conhecer outras cidades ou países, mas fica sempre uma preocupação para quem tem cachorro em casa. Como vai ficar o meu pet?

A monitora de transporte escolar, Bruna Alves Formigoni Reis, 31 anos, há dois anos opta por deixar os pet’s em um hotel da Capital. Bruna tem dois cachorros, um bulldog inglês e um lhasa, ela conta que se sente segura deixando os cães no hotel. “Lá, eles tem além do atendimento essencial, uma equipe de veterinários, caso fiquem doentes”, afirmou.

Bruna se lembrou da primeira vez que deixou os “meninos”, como carinhosamente são chamados por ela, no hotel. “Eles não estranharam e já foram descendo do carro, cheirando o espaço, 20 dias depois, voltamos e eles não queriam ir embora”. A dona está em São Paulo passando as férias neste ano e disse que está tranquila consciente que os “meninos” estão sendo bem cuidados.

(Bulldog inglês da Bruna posando para foto)

Férias não é o único motivo para deixar os cachorros em hotéis, quem viaja a trabalho, também tem a mesma preocupação com os animais, é o caso do professor universitário, Ramon Moraes Penha, 36 anos, que há três anos deixa o Biscoito (Labrador) e o Violeiro (SRD) em hotel.

Ramon diz que nas viagens curtas de dois dias, por exemplo, ele prefere deixar em casa, mas quando fica mais dias fora de casa, escolhe deixar aos cuidados dos profissionais.

O professor ressalta a importância de conhecer com quem está deixando o pet. "Geralmente os hotéis estão vinculados a clínicas veterinárias e os clientes só tem contato com o veterinário e não com os cuidadores, então, conhecer os cuidadores é fundamental”, alertou.

Bruna e Ramon são clientes de um mesmo hotel, o Bom Pra Cachorro, que fica a vinte minutos do centro, no bairro Chácara dos Poderes. Segundo André Alves, 40 anos, proprietário do local, a busca por vagas são maiores no período entre novembro a março. Durante as férias de julho também há grande procura.

(Alojamentos onde os cães dormem)

O hotel tem 60 vagas e suporta cachorros de todos os portes, entre brincadeiras e cuidados, os animais ficam por lá o período que o dono precisar. Os preços lá variam de R$ 30,00 a R$ 60,00 a diária.