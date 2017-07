HRMS realizou mais de 63 mil consultas e 800 mil exames no último ano

O balanço das atividades do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) revelou números expressivos em atendimentos, internações, cirurgias, entre outros. Gerido pelo Governo do Estado e 100% público, o HR foi inaugurado em 1997 e possui atualmente 352 leitos. O diretor-presidente do hospital, Justiniano Barbosa Vavas, prestou contas durante a sessão ordinária dessa quarta-feira (12.7), na Assembleia Legislativa de MS.

Conforme Justiniano, o HRMS oferece 45 especialidades médicas e, em um ano, realizou mais de 63 mil consultas ambulatoriais. O total de internações em 12 meses foi superior a 14 mil, o que representa cerca de 1,3 mil internações por mês. A média de cirurgias no primeiro quadrimestre deste ano também foi expressiva e atingiu 635, este número registra um aumento de quase 5% com relação ao mesmo período de 2016.

Em relação aos exames, o balanço mostra que de setembro de 2016 a abril de 2017, foram feitos 7.562 exames de cardiodiagnóstico, 1.300 de hemodinâmica, 67.334 de imagem, 761.690 laboratoriais. O atendimento de hemodiálise recebeu em um ano mais de 8.700 pacientes. Na quimioterapia, desde o mês de janeiro, 2.599 pacientes passaram pelo tratamento.

“No último ano foram realizadas mais de 63 mil consultas ambulatoriais e o total de internações foi superior a 14 mil. Isso gerou mais de um milhão de refeições servidas e 64 mil quilos de roupas lavadas. Os números revelam resultados expressivos, enquanto hospital genuinamente estadual e 100% do Sistema Único de Saúde (SUS). Em um período de adversidade, tenho certeza que estamos fazendo um trabalho de qualidade”, declarou.

O diretor-presidente informou ainda que o hospital funciona como hospital de ensino. “O Regional funciona como um hospital escola. Isso significa dizer que além de atender a saúde pública, atua na formação de novos médicos e enfermeiros e outros profissionais. Somente no ano passado 1.353 estagiários passaram pela instituição, visando aprimorar suas formações. Somos o hospital universitário da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e 120 profissionais fazem residências por ano. Com criatividade e responsabilidade, nossas equipes seguem em busca do melhor desempenho”, finalizou Justiniano.