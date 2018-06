I Congresso Internacional ADPMS-ABDPro de Direito Processual acontece na quinta

Acontece nesta quinta-feira e sexta-feira (7 e 8), o I Congresso Internacional ADPMS-ABDPro de Direito Processual, sediado em Campo Grande. O evento conta com a presença de processualistas renomados e palestras temáticas de assuntos importantes da Justiça.

Com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Secional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), e Caixa de Assistência dos Advogado (CAAMS), o congresso conta com palestras dos processualistas: Eduardo Costa, Araken de Assis, Georges Abboud, Carmen Nery, Nelson Nery Jr., Diego Crevelin, Lúcio Delfino, Glauco Gumerato, Alvarado Velloso.

O Congresso será realizado pela Academia de Direito Processual de Mato Grosso do Sul em parceria com a Associação Brasileira de Direito Processual, e também conta com o apoio institucional da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD), e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).



Dentre os temas na pauta estão Tutelas Provisórias, Medidas Executivas Atípicas, IRDR, Negócio Processual, Agravo de Instrumento, Cooperação Processual, Precedentes e sua Superação, Garantismo Processual na América Espanhola e no Brasil, e La Crisis de la Justicia em Latinoamérica y los Sistemas de Enjuiciamiento.

Conforme a programação,na quinta-feira o credenciamento deve começar às 18h, a abertura está prevista para início das 19h30 até 19h50. Às 20h, O primeiro a palestrar é Eduardo Costa com o tema “Tutela Provisória“, o presidente da mesa é Marco Aurélio Rocha, junto aos debatedores Felipe Di Benedito Junior e Heitor Miranda Guimarães.

Já às 21h, Araken de Assis comandará a palestra com o tema “Medidas Executivas Atípicas”, o presidente da mesa será Marcelo Câmara Rassalan ,e participam como debatedores Marcos Sborowski Pollon e Luís Cláudio Pereira Brito. O evento encerra às 22 com coquetel.

Na sexta-feira, o credenciamento e coffee Break deve começar às 8h. A primeira palestra será às 9h com Diego Crevelin, falando sobre “Cooperação Processual”, presidente da mesa será Ricardo Souza Pereira, junto aos debatedores Raquel Domingos do Amaral e Alexandre Ávalo.

Lúcio Delfino palestrará a partir das 10h com o tema “Procedentes sua Superação”, José Andrade será presidente da mesa, com os debatedores Régis Carvalho e Gustavo Gottardi. Às 11h, George Abboud falará sobre “IRDR), na mesa Alezandre Raslan, junto a Sérgio Lopes Padovani e Isa Maria Formaggio Marques.

Às 14h o palestrante será Nelson Nery Junior com o tema “Agravo de Instrumentos”, junto com o presidente da mesa Antonio Siufi Neto, Renato Woolley Costa e Cassiano Garcia Rodrigues

A pausa está prevista para 16h e retorna às 16h30 com a palavra de Glauco Gumerato com “Garantismo Processual na Ámerica Espanhola e no Brasil”, na mesa o presidente será Christopher Scapinelli com os debatedores Guilherme Ferreira e Marcos Castro.

Álvaro Velloso palestrará sobre “Lá Crisis e La Justiça em Latinoamérrica y los Sistemas Enjuiciamento”, às 17h30, junto ao presidente da mesa Ruy Celso B. Florence, e debatedores Marcos Antônio Pissurno e Luis Marcelo Giummareci.

O evento é gratuito e as inscrições serão realizadas no site www.esams.org.br ou pelo telefone (67) 3342-4000. O Congresso acontecerá no Auditório da OAB/MS, na Av. Mato Grosso, 4700.

Confira a programação completa: