I Festival da Canção da UEMS será realizado em Dourados

O I Festival da Canção da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) será realizado no dia 18 de agosto de 2017, a partir das 19h, no Teatro Municipal de Dourados. Ao todo, nove grupos, compostos por professores, técnicos administrativos e alunos, participarão do evento com a apresentação de músicas inéditas. O Festival é organizado pela Associação dos Docentes da Uems (Aduems), com apoio do Sindicato dos Técnicos (Sintauems) e do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade.

De acordo com a professora Lourdes Lago Stefanelo, diretora cultural da Aduems e coordenadora do evento, os grupos selecionados já começaram a preparação para o Festival. “Uma preparação digna de elogios pela dedicação, criatividade e entrosamento entre pessoas de vários cursos, de vários segmentos universitários. As apresentações prometem muitas emoções”, afirma.

As letras das músicas inscritas no Festival, inéditas, foram pré-selecionadas e aprovadas pelo escritor, poeta e crítico literário Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras. De acordo com o parecer do escritor, as letras das canções “valorizam talentos na arte, com modo particular de ver a vida, ampliam a difusão da música e da linguagem humana”.

Ainda segundo a coordenadora do evento, todas as canções selecionadas respeitam os requisitos do regulamento estabelecido pela coordenação do projeto.

Além da letra, a melodia e a expressividade das canções serão avaliadas pela Comissão Julgadora durante o Festival. Na ocasião, ocorrerá a gravação de um DVD, ao vivo, que incluirá todas as músicas apresentadas.