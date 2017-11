Consórcio Antiferrugem, relatou a primeira ocorrência de ferrugem no município de Itaberá (SP)

Depois que o Consórcio Antiferrugem, relatou a primeira ocorrência de ferrugem asiática na safra 2017/18, no município de Itaberá (SP) a Iagro, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, informou que não há notificação de incidência da ferrugem asiática da soja no Estado.

Aproveitando o tema em pauta, o Diretor Presidente da Agência, Luciano Chiochetta, fez um alerta aos produtores para que fiquem atentos, façam o monitoramento constante da lavoura e realizem o manejo preventivo da doença com aplicações de defensivos recomendados, lembrando ainda da importância de alternar entre os princípios ativos mais eficientes visando o não desenvolvimento de resistência da doença às moléculas disponíveis.

Semeadura da soja e o manejo da ferrugem

Tanto no Mato Grosso do Sul como nos estados de Goiás, Mato Grosso e Paraná, a data limite para plantio conforme o calendário da semeadura da soja é 31/12/2017.

A medida visa reduzir o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra e com isso diminuir a pressão de seleção de resistência do fungo aos fungicidas, já que populações menos sensíveis a fungicidas inibidores da desmetilação (IDM ou “triazóis”), inibidores de quinona externa (IQe ou “estrobilurinas”) e inibidores da succinato desidrogenase (ISDH ou “carboxamidas”) já foram observadas no campo.