Ibama alerta Facebook sobre comercialização ilegal de animais silvestres

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), fez um alerta ao Facebook sobre a comercialização ilegal de animais silvestres que vem sendo realizado na rede social. Para evitar que esse tipo de atividade continue, a entidade solicitou a presença de um representante da empresa para conversar em Brasília a respeito do assunto.

De acordo com o Folha de São Paulo, o instituto informou que o Facebook virou a maior feira de venda ilegal de animais no país. Em novembro de 2015, o Ibama, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, remeteu um ofício à direção do Facebook no Brasil, em São Paulo, também para discutir sobre o tema.

Segundo o site de notícias, na época, o documento informava que o sistema de recebimento de denúncias do órgão ambiental, a Linha Verde da Ouvidoria, havia registrado um aumento de ocorrências: de 60, em 2014, para 170 no ano de 2015.

O Ibama ainda revelou que a rede social é o principal veículo relacionado nas ocorrências registradas, representando cerca de 95% das denúncias dos crimes ambientais na internet.

Devido a continuidade da comercialização ilegal dos animais silvestres na rede, o Ibama pediu novamente que a empresa enviasse um representante para uma reunião em Brasília a fim de tratar de estratégias para o combate de ilícitos ambientais ocorridos no Facebook.

Conforme a Folha de São Paulo, apesar da solicitação, a empresa não indiciou nenhum funcionário para dar início ao diálogo, novamente.