Ibama retoma camionete usada em invasão

O veículo oficial do IBAMA usado por índios durante a invasão à Fazenda Baia das Bugras na última quarta-feira (22) em Porto Murtinho foi recolhido pelo Instituto.

O veículo foi cedido para o projeto PrevFogo, de prevenção a incêndios na aldeia, uma equipe formada por indígenas cuidava da camionete e dava andamento às ações de prevenção.

De acordo com o superintendente do Ibama no Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, o veículo foi recolhido na quinta-feira (23) e as ações de prevenção e combate à incêndios foram suspensas por tempo indeterminado na aldeia.