O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), de Mato Grosso do Sul, autorizou a Prefeitura de Três Lagoas a retirar todos os jacarés da Lagoa Maior e fazer o manejo de capivaras para locais fora da área urbana.

Os jacarés serão levados para uma reserva ambiental da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), em Brasilândia, para onde três animais seguiram, em 2017.

Segundo levantamento da Secretaria do Meio Ambiente, existem três jacarés adultos com mais de dois metros de comprimento e nove de porte médio na lagoa.

"A lagoa não é o habitat natural", é o que diz um parecer do Ibama que autoriza a retirada de todos os répteis. De acordo com a analista ambiental do Ibama, Anna Cristina Mendo, o órgão autorizou a retirada dos jacarés com base em projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A técnica do Ibama alegou que os jacarés representam uma ameaça para os frequentadores da lagoa e que o local não é apropriado para os animais. "Os animais precisam estar em locais apropriados, seguros e sem o estresse da presença humana”, destacou, em relação a aproximação do homem aos animais.

A analista afirmou ainda que pediu mais informações à secretaria sobre o manejo, que também será autorizado. A secretaria terá de detalhar o local para onde os animais serão levados e como será o manejo, entre outras questões.

O levantamento da secretaria aponta a existência de 180 capivaras, atualmente, na lagoa. Em razão da quantidade de capivaras e escassez de alimentos devido à falta de chuva, começou a faltar comidas para os animais. Nesta semana, a secretaria instalou cinco cochos para servir milho como complemento alimentar das capivaras, que estão migrando para outras regiões da cidade em busca de comida.

O Ministério Público Estadual também moveu uma ação civil pública para a retirada dos jacarés da lagoa. A juiza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda solicitou parecer do Ibama para dar uma decisão. No entanto, a analista do órgão disse que a decisão da prefeitura de remover os animais não depende da ação judicial.