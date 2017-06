Iceberg do tamanho do Distrito Federal pode se soltar no oceano

A rachadura que avança sobre uma das cinco maiores plataformas de gelo do planeta da Antártica, a plataforma Larsem C, no Polo Sul, está cada vez mais perto da borda e lançará no oceano um dos maiores icebergs já visto pela ciência.

Segundo o site O Globo, a fenda cresceu 17 quilômetros em apenas seis dias, de 25 a 31 de maio. No momento, faltam apenas 13 quilômetros para a rachadura chegar na borda. O bloco de gelo que será lançado ao oceano é de 5 mil quilômetros quadrados, o equivalente à área do Distrito Federal. Será um dos dez maiores icebergs do planeta.

"A fenda parece ter virado significativamente em direção à frente da plataforma, indicando que o momento do rompimento está provavelmente muito perto”, diz o relatório divulgado pelos pesquisadores na quarta-feira (30).

"Há muito pouco impedindo o bloco de gelo de se soltar completamente. Com isso, a Larsen C vai perder mais de 10% de sua área. O evento vai fundamentalmente mudar a paisagem na Península Antártica".

Segundo suas previsões, o iceberg não provocará uma elevação nas águas dos oceanos, mas deixará a plataforma mais vulnerável a novos desprendimentos, o que pode, no futuro, causar um aumento no nível dos mares.