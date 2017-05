Identificada mulher encontrada morta com madeira introduzida na genitália

A vitima teria sido atraída a um pequeno bosque e assassinada com vários golpes

Foi identificada como Arcenia Alarcon Nunez, de 57 anos, a mulher encontrada morta na tarde de terça feira (16) em Ponta Porã, município a 346 quilômetros de Campo Grande. O acusado de matar a mulher, Hercules Cardena Duarte, de 19 anos, foi preso e confessou o crime. As informações são do site Porã News.

De acordo com a polícia a vitima foi atraída a um pequeno bosque e assassinada com vários golpes. Hercules ainda colocou um pedaço de madeira na genitália da vítima e tentou queimar o corpo. O crime aconteceu na noite de segunda, mas o corpo só foi encontrado na manhã da terça, por volta das 11h, quando populares alertaram os agentes da polícia que um cadáver estava em uma mata no Jardim Monte Alto.

Os agentes da Polícia Civil realizaram um trabalho de inteligência para desvendar o caso e com informações de testemunhas, chegaram até o autor do feminicídio que já se preparava para fugir em uma chácara na região do Assentamento Itamarati.

Hércules, assumiu o crime e disse que teria ingerido bebida alcoólica com a vítima e depois de beber com ela, a levou para a emboscada. O autor estava com a namorada, e obrigou sua companheira à assistir o crime. Hércules ainda disse aos policias que não se lembrava o porquê executou a vítima.