Foi identificado como Ruan Antônio da Silva, o jovem de 18 anos que ficou em estado grave, após ser atropelado por uma locomotiva na cidade de Corumbá. O acidente ocorreu às 4h40 desta segunda-feira (10), na linha férrea.

Conforme a assessoria do Corpo de Bombeiros de Corumbá, o jovem está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa da cidade, onde foi realizada uma cirurgia.

Ruan perdeu a perna e o braço do lado esquerdo, ele apresentava ainda diversos cortes na perna direita, sofreu ferimentos nas costas e um corte profundo no abdômen, com intensa hemorragia. O estado clínico da vítima inspira cuidados.