Idosa é assaltada e agredida por bandidos

Na manhã de quinta-feira (28), uma idosa foi assaltada e agredida por bandidos, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Maria Aparecida Coutinho, 60 anos, seguia de bicicleta pela rua, quando foi surpreendida por dois rapazes que estavam em uma moto. Os ladrões se aproximaram e anunciaram o assalto.

Eles exigiram que Maria Aparecida entregasse a bolsa com documentos pessoais, cartões e o celular. Em seguida, um dos criminosos a agrediu com um tapa no rosto.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado.