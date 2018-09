A vítima estava na companhia do marido quando o acidente aconteceu

Uma mulher de 68 anos foi atropelada na tarde desta quarta-feira (12), enquanto catava papelão na rua. O caso aconteceu no município de Aquidauana.

De acordo com O Pantaneiro, a idoso estava na companhia do marido quando, sem olhar se havia carros na pista, foi pegar um papelão que estava no meio da rua.

Conforme o site de notícias, um condutor de 29 anos trafegava pela via e atropelou a idosa. O motorista relatou ao site que não deu tempo de frear e quando percebeu, a vítima já havia batido no para-brisa do carro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. A idosa sofreu escoriações na face e foi levada ao hospital da cidade.