Oscarlina Marques Rezende, 78 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (11), em seu quarto, no bairro Parque dos Novos Estado, em Campo Grande. Ela estava com uma marca no rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa estava em seu quarto quando o marido – que dormia em outro quarto separado –, foi até o local chamar por Oscarlina. Contudo, ao entrar no aposento viu a mulher caída no chão e percebeu que ela estava sem sinais vitais.

Conforme a ocorrência, Oscarlina estava com uma marca no rosto. A perícia criminal foi acionada. Não havia testemunhas no momento do fato. O caso foi registrado como morte a esclarecer.