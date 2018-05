Idosa fica ferida após cair de bicicleta em ponte

Rosinha Xeperes de Oliveira, 73 anos, ficou ferida após colidir em um veículo e cair da bicicleta que conduzia no início da tarde desta terça-feira (29), na Ponte Velha, sobre o rio Taquari, em Coxim.

De acordo com informações do site Coxim Agora, a ciclista transitava pela ponte e acabou se desequilibrando quando colidiu no retrovisor de um veículo Corola, sofrendo a queda. No acidente Rosinha sofreu escoriações no cotovelo esquerdo e reclamava de dores nas costas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.