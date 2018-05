Idosa morre ao cair de sacada de prédio na Capital

Uma idosa de 90 anos, que ainda não foi identificada, morreu na manhã desta segunda-feira (21) ao cair do 8° andar de um prédio localizado na rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça Belmar Fidalgo, centro de Campo Grande. A vítima foi encontrada no estacionamento do edifício.

Segundo moradores, a idosa que sofre de depressão e Alzheimer, teria caído da sacado por volta das 6h da manhã. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o corpo da vítima foi encontrado no estacionamento do local já sem vida.

A polícia foi acionada e o caso está foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.