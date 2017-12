Idosa prende ladrão com fio de energia

Na tarde de sexta-feira (1°) a PM atendeu uma ocorrência onde uma senhora de 61 anos informou que ao chegar em seu estabelecimento comercial, notou que uma das portas estava arrombada, e ao entrar deparou-se com o ladrão dentro da cozinha.

Quando a PM chegou ao local encontraram o ladrão com as mãos amarradas com fio de energia, ele havia sido preso pela vítima, o autor estava muito agitado, foi retirado o fio e assim colocadas as algemas.

O autor danificou a porta que arrombou com vários chutes, também arrombou o veículo prisma de propriedade da vítima, onde tentou furtar o som e a acabou furtando somente a bateria do carro, saiu da casa e a vendeu para um ferro velho, e retornou até a casa para levar alguns objetos que tinha interesse.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão, e a testemunha para quem foi vendida a bateria pelo valor de R$ 70.00 também teve que deslocar para a delegacia de polícia local, para prestar esclarecimentos sobre o caso.