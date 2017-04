Idosa que nunca perdeu a esperança, realiza sonho da casa própria aos 74 anos

Idosa que nunca perdeu a esperança, realiza sonho da casa própria aos 74 ano



Aos 74 anos de idade, Tertuliana concretizou o sonho de ter a casa própria em Campo Grande.“É uma alegria tremenda, a esperança é a última que morre”, comemorou. Migrante do estado de Pernambuco, a aposentada chegou a Mato Grosso do Sul no ano de 2007 em busca de novas oportunidades. Sempre na companhia do marido Benedito da Silva, de 58 anos, com quem é casada há 40, Tertuliana nunca desistiu de sonhar. “A gente esperou tanto que uma hora veio, por isso, é uma satisfação muito grande receber essas chaves”, conta, emocionada.

A aspiração virou realidade e a aposentada vai largar o comodato em uma chácara da Capital para viver com o esposo em um imóvel próprio, no Jardim Canguru. O apartamento que ela conquistou foi entregue nesta quinta-feira (27) pelo governador Reinaldo Azambuja. Construído por meio de parceria entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, o Residencial Jardim Canguru custou R$ 17,7 milhões aos cofres públicos para abrigar 272 famílias sul-mato-grossenses, uma delas a de Jacirlei Xavier de Souza, de 39 anos.

A dona de casa é outra beneficiada com a construção dos apartamentos. “Depois de sete anos esperando, é uma benção conseguir sair do aluguel”, comemora a mulher, que é mãe de dois filhos, um rapaz de 15 anos e uma menina de oito.

“São cerca de R$ 600 que eu vou economizar com o aluguel. Com esse dinheiro posso juntar um pouco para poder investir, abrir algum negócio ou fazer outras coisas”, planeja. Ela vai morar no apartamento com o marido e os filhos.

Os apartamentos entregues pelo poder público tem 48,46 m², com sala/cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. São 272 apartamentos divididos em 17 blocos, sendo que 17 unidades são adaptadas para pessoas com necessidades especiais.

“É uma maravilha”, constata a dona de casa Luciane Gonçalves de Souza, de 28 anos. No apartamento 102 térreo, do bloco 8, ela vai viver com o esposo e os quatro filhos. “Tenho certeza que meu futuro aqui vai ser de muitas alegrias”, deseja.