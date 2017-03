Uma idosa, de 74 anos, foi vítima de estelionato nesta terça-feira (28) após ter seu cartão clonado e um prejuízo estimado de R$ 20 mil. A vítima procurou a Polícia Civil após receber ligação do banco, confirmando a pratica do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o banco entrou em contato com a senhora, relatando que precisava de seus dados pessoais para realizar o bloqueio do cartão.

Com medo que a ligação fosse um golpe à vítima desligou o telefone e entrou em contato diretamente com a agência bancária, pelo número especificado no cartão e informando seus dados para realizar tal procedimento.

Horas após, a mulher recebeu novamente uma mensagem do banco relatando que o limite do cartão havia estourado e que era necessário entrar em contato com agência e falar com o gerente.

Ao entrar em contato com o responsável em abrir a conta, a idosa foi informada que foi vítima de estelionato e que foram usados em seu cartão de credito R$ 20.900 em compras de debito e crédito.

O caso foi registrado na 3º Delegacia de Polícia de Campo Grande e será investigado.