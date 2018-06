Na noite de quinta-feira (7) duas idosas, foram agredidas e ficaram reféns de ladrões em um sítio, que fica na BR-158, em Três Lagoas. Dois bandidos armados invadiram a propriedade e exigiram dinheiro.

Conforme o testemunho de uma das vítimas, Dilma Ramos Lacerda Penido (75 anos), os dois indivíduos entraram sua propriedade, sítio El Shadai, em uma motocicleta e armados. Os ladrões anunciaram o roubo e disseram procurar por uma arma que a vítima teria. Dilma negou tal pose e os bandidos passaram a agredi-la com empurrões e disseram para que ela ficasse quieta, pois os mesmos não estavam de brincadeira e que se não conseguissem o que queriam iriam matar a vítima.

Informações do boletim de ocorrência apontam que na casa dos fundos, mora outra idosa, Atacilia Terezinha dos Santos (67 anos), que ao perceber a ação dos autores e saiu da residência para prestar socorro à idosa, mas logo foi rendida pelos autores. Diante dessa situação os bandidos trancaram todas as vítimas em um cômodo da casa. As vítimas conseguiram sair deste cômodo e assim avisar a polícia do ocorrido.

A polícia realizou diligencias, mas não localizou os ladrões. Segundo Dilma foram roubados de sua propriedade uma motosserra Stihl, um tênis Olympikus e um forno micro-ondas.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e majorado pela violência e ameaça é exercida com emprego de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas.