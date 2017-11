Um homem, de 64 anos, foi encaminhado à delegacia acusado de assediar uma menina de dez anos. O caso aconteceu nesta terça-feira (7) em Três Lagoas – a 329 km de Campo Grande. Os moradores do condomínio onde ocorreu o quase lincharam o idoso que foi salvo pela polícia.

Conforme o JP News, uma equipe da Polícia Militar recebeu foi acionado, por volta das 19h20, pela mãe da criança, uma mulher, de 24 anos, para atender uma ocorrência no Condomínio Tucano. Já no local, os militares conversaram em com a mulher.

Os policiais foram informados que a menina falou à sua mãe, na terça-feira, que estava sentada na escada de acesso ao apartamento da família quando o idoso, vendedor picolés, chegou e disse para a menina.

“Quando sua avó sair, eu vou te trancar no quarto, fazer sexo com você e você não vai sofrer nada na sua vida”.

Depois disso a menina correu para casa e contou a mãe o que havia acontecido. A mãe, ao ouvir a filha, procurou o vendedor de picolé pelo residencial, mas encontrou.

Porém na quarta-feira (8) pediu a um vizinho que procurasse o idoso. O senhor foi encontrado e foi até a casa da mulher para conversar sobre o ocorrido. Durante a conversa, o homem teria confessado o abuso e que estava bêbado no momento em que encontrou a menor na escada.

Salvo pela PM

Antes que os policiais chegassem, alguns moradores tentaram agredir o idoso com pedras e madeira. O suspeito confirmou á polícia a versão da mãe da criança e com isso ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e liberado depois de prestar depoimento.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) de Três Lagoas.