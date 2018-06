Idoso bate em parede de residência após perder controle da moto

No fim da manhã de quinta-feira (7), um idoso perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu contra a parede de uma residência, em Corumbá. A vítima relatou que o guidão da moto travou e ele acabou perdendo o controle do veículo o que acarretou na colisão.

Segundo o Corpo de bombeiros, uma viatura de resgate e salvamento foi acionada para atender a ocorrência no bairro Ceac, no local um motociclista havia colidido com a parede de uma casa.

Os socorristas prestaram os primeiros socorros ao idoso de 64 anos, o mesmo estava caído no chão e apresentava ferimento na boca e fratura na clavícula direita, após atendimento emergencial foi removido ao pronto-socorro de Corumbá.

Segundo a vítima, ele trafegava pela via quando o guidão da moto travou e ele acabou perdendo controle da motocicleta.