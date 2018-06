Idoso desvia de buraco, capota e duas pessoas ficam feridas

Ele desviou de um buraco e perdeu o controle do carro

Duas pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo (17), após um grave capotamento de carro na rodovia MS-306, localizada na região do Pouso Frio, a 37 quilômetros de Chapadão do Sul.

Valdemiro Nunes, 72 anos, conhecido em Barretos como "Mirim", dirigia um Chevrolet Prisma, placas GCD 3244, de Barretos (SP), com a sua esposa de 68 anos e uma neta, quando capotou o carro várias vezes.

O idoso desviou de um buraco e perdeu o controle do carro, que capotou diversas vezes, saindo da pista.

Segundo o site Jovem Sul News, a neta do condutor fraturou o tornozelo esquerdo e a esposa dele reclamava de dores na coluna. As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, onde mora um filho do casal e a nora.

A família estava indo visitar o filho do idoso em Costa Rica, quando sofreu o acidente. O motorista não teve lesões.