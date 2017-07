Idoso de 81 anos se nega a fazer programa com uma jovem de 24 anos e é furtado pela prostituta. O caso aconteceu na madrugada dessa sexta-feira (21) em Camapuã – a 145 km de Campo Grande.

De acordo com o site Coxim Agora, o idoso disse que conhecia a jovem que era sua vizinha. Ela havia acabado de sair do presídio feminino de São Gabriel do Oeste.

Ainda segundo o relato da vítima do roubo, a mulher teria batido na porta de sua casa e que queria afazer um programa. O idoso então deixou a moça entrar, porém disse que estava indisposto e não queria fazer o programa.

Vacilou

Quando o idoso foi até o banheiro de sua casa a suposta ladra aproveitou para furtar a carteira e levar R$ 220, dinheiro da aposentadoria do idoso. O caso foi registrado na delegacia da cidade.