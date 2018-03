Na manhã dessa segunda-feira (12) um idoso foi assaltado em um porto de ônibus na Capital. Ele estava sozinho quando um rapaz se aproximou e roubou sua carteira.

De acordo com o boletim de ocorrência Saturnino Pereira Neves (78) compareceu a delegacia para registrar o roubo. Segundo a vítima ele estava sozinho no ponto de ônibus, na rua Dr. Euler de Azevedo, quando um indivíduo, aparentando ser jovem, se aproximou e roubou sua carteira, que estava em seu bolso traseiro.

Segundo a vítima depois de subtrair a carteira o ladrão saiu correndo do local no sentido do bairro Nasser.

O caso foi registrado como roubo na 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.