Idoso é atacado por enxame de abelhas ao colher folhas de cajá manga

Um homem de 75 anos foi atacado por um enxame de abelhas ao colher folhas de cajá manga, fruto típico do cerrado, na tarde de segunda-feira (7), em uma região conhecida como “Viveiro”, em Nova Andradina.

De acordo com o que apurou o site Nova News, os insetos causaram muitos ferimentos, principalmente no rosto do homem. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal, onde recebeu atenção médica. No momento do atendimento, o idoso reclamava de fortes dores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no instante em que foi socorrido, o morador estava bastante debilitado. Ele continua internado e não foi informado o estado de saúde da vítima.