Na manhã desta segunda-feira (17), um idoso morreu, no Hospital da Vida, em Dourados, após ser atingido por uma caixa d’água, na noite de domingo (16), enquanto dormia em sua casa, no município de Itaquiraí-MS.

De acordo com informações do Dourados News, Luiz Campos Neves, de 61 anos, morava em uma propriedade rural do município e devido a forte chuva registrada ontem, a caixa, com capacidade para 5 mil litros, acabou caindo sobre ele, o deixando gravemente ferido.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital local e depois, conduzido ao Hospital da Vida, porém, não resistiu e morreu no início da manhã de hoje.