Idoso é atropelado por caminhão e motorista foge sem prestar socorro

Gregório Roque da Silva, 83 anos, foi atropelado por um caminhão na manhã desta quarta-feira (30), na região central de Coxim. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações do site Edição MS, o idoso estava pedalando em sua bicicleta quando, no cruzamento da rua Afonso Costa Campos com a rua Virgínia Ferreira, colidiu com um caminhão branco. Com o impacto, a vítima foi parar embaixo de uma caminhonete que estava estacionada.

Roque foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura. O idoso teve escoriações no braço e perna, ambos do lado esquerdo e uma fratura na perna esquerda.

O motorista do caminhão ainda não foi identificado. Testemunhas afirmaram que o caminhão era de uma empresa de materiais para construção.