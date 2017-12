Idoso é baleado com tiro no rosto

O idoso Omélio Brandolis, de 74 anos foi baleado com um tiro no rosto na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o tiro atingiu a região do queixo da vítima, que foi socorrida por uma equipe do (Samu) e do Corpo de Bombeiro e encaminhado para Santa Casa.

O crime aconteceu por volta das 6h, na Rua Feliciana Carolina. E não há informações sobre a motivação da tentativa de homicídio. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.