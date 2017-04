Um idoso, de 70 anos, foi atingindo por um tiro no braço, em frente de um estabelecimento onde trabalha neste domingo (16), no município de Coxim. O autor dos disparos fugiu do local, e a polícia local ouve testemunhas para tentar localizá-lo.

Segundo o site Edição MS, a vítima conversava com algumas pessoas em frente ao comércio, quando um homem chegou, desceu do carro e perguntou ao idoso se lembrada dele. Diante da negativa, o homem sacou a arma e disparou atingindo o antebraço da vítima.

Aos policiais, testemunhas relataram que a intenção do autor era atingir o peito da vítima. Ele estava armado com uma espingarda calibre 12. O idoso foi levado ao Hospital Álvaro Fontoura, onde foi medicado e passa bem.

De acordo com familiares, a vítima não tinha nenhuma desavença ou inimizade. O caso foi registrado na delegacia local, e será investigado pela Polícia Civil.