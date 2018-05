Idoso é encontrado carbonizado em assentamento

Cipriano Correia, 73 anos, foi morto carbonizado na segunda-feira (21), no Assentamento Eldorado, em Sidrolândia.

De acordo com informações policiais, uma mulher de 32 anos, vizinha da vítima, foi quem encontrou os restos mortais do idoso, na residência onde ele morava. A mulher lavava as roupas de Cipriano e, na tarde de ontem, como de costume, foi entregar as roupas lavadas e se deparou com a cena.

De acordo com informações da mídia local, a cabeça do idoso estava separada do corpo. A polícia investiga se ele foi decapitado antes da morte. Não há informações sobre a autoria do crime. Segundo a vizinha, o idoso era alcoólatra e estava sempre bebendo com amigos.

O caso está sendo investigado.