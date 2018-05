Roberto Colette, de 62 anos, foi encontrado apenas de cueca e com perfuração no pescoço e no tórax. A vítima era propriedade rural localizada nas proximidades da estrada do Clube de Tiro, em Aquidauana – 131 km distantes de Campo Grande.

De acordo com O Pantaneiro, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local pois, conforme o solicitante, também vizinho da vítima, o idoso estaria morto dentro da residência.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída próximo à porta da cozinha, somente de cueca e com perfurações no pescoço e tórax, ao lado de uma quantidade significativa de sangue.

Segundo o site, os vizinhos estranharam a "movimentação" na chácara, uma vez que as luzes da residência estavam acesas desde a noite de quinta-feira (10). Um deles foi até o local e viu a vítima caída no chão. Ato contínuo, acionou o outro vizinho, que solicitou a presença da PM imediatamente.

Ainda conforme O Pantaneiro, a Polícia Científica, juntamente com a perícia e um agente, também se deslocou até a chácara para realizar os procedimentos cabíveis.