O idoso que foi comprar argila, foi encontrado na manhã desta terça-feira (17), no bairro Santa Mônica, em Campo Grande.

Um homem ainda não identificado, reciclador, encontrou Cândido Pereira, 82 anos, nas proximidades da Casa da Mulher Brasileira.

O idoso foi encaminhado pelos bombeiros ao posto de saúde do bairro Santa Mônica. Ele estava debilitado. O Corpo de Bombeiros realizava buscas na região do Jardim Imá a procura do idoso.