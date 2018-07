Idoso é encontrado morto a pauladas

Um idoso foi morto a pauladas no final da tarde desta segunda-feira (9), no bairro Altos do Indaiá, em Dourados.

O corpo do mecânico Vilmar Inácio Schineider, 68 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10), por trabalhadores de uma obra localizada ao lado da casa dele.

De acordo com o site Dourados News, no local do crime havia um cabo de enxada com marcas de sangue. A cabeça do mecânico possivelmente foi a mais atingida pelos golpes e no corpo da vítima havia vários hematomas.

O idoso trabalhava como mecânico de veículos e máquinas pesadas e passava semanas em propriedades rurais prestando serviço. Quando voltava para casa, bebia muito.

Ele recebia em sua casa, bêbados e usuários de drogas.