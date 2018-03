Idoso é encontrado morto dentro de casa

Na tarde de quinta-feira (8) a Polícia Militar encontrou o corpo de um idoso morto caído sobre a esposa em uma casa no bairro Vila Nova Campo Grande na Capital. A mulher ainda estava viva e foi encaminhada para UPA Santa Monica.

De acordo com o boletim de ocorrência a Polícia Militar foi solicitada no bairro para averiguar a solicitação da Sra. Maria, pois segundo ela na residência do lado esquerdo da sua, mora um casal de idosos e esta estava fechada a três dias e sem movimentação do casal como era costumeiro.

Uma guarnição se deslocou até o local e ao se aproximar da única porta de acesso ao interior da residência e os policiais perceberam que estava fechada pelo lado de dentro por uma corrente, e do interior da residência exalava um cheiro forte.

De imediato foi acionado o Corpo de Bombeiros, que usando um alicate corta-fio realizou o corte da corrente. Ao entrar na casa os policiais viram uma mulher deitada sobre o piso e home deitado ela, mas ele estava morto. O idoso foi identificado como Antonio Rodrigues (89).

A mulher, que não foi identificada, foi encaminhada para UPA Santa Mônica. O local foi preservado até a chegada do Delegado de Polícia e da pericia.

Os parentes do casal foram orientados a se deslocarem até a DP para registro da ocorrência. A polícia tentou entrar em contato com o UPA Santa Monica, mas não obteve sucesso, continuando sem identificar a mulher e sem atualização quanto o seu estado de saúde.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Pronto atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.