Aliel Magre, 66 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (29), com cinco perfurações pelo corpo. A vítima foi localizada dentro da serralheria que trabalhava no município de Ponta Porã.



De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi encontrado sem sinais vitais e com quatro perfurações no tórax e uma na cabeça, causadas por disparos de arma de fogo. O vizinho da vítima, que não teve a identidade revelada, contou aos policiais que viu quando um homem saiu correndo do local, com um revólver em mãos.

Conforme o registro, o suspeito é magro, de estatura alta e trajava camiseta escura, calça jeans e um boné preto. A esposa de Aliel esteve no local do assassinato para identificar a vítima e relatou aos policiais que o idoso não tinha nenhum desafeto e nem dívidas, que poderia motivar o fato.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pelos policiais da cidade.