José dos Santos, 70 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (02), em Paranhos.



De acordo com o registro policial, militares faziam rondas pela região central da cidade, quando encontraram José caído na rua Alberto Ratier.



José estava sem vida e com um ferimento causado por arma de fogo no olho esquerdo.



O caso foi registrado como morte a esclarecer.