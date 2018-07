Benício Casanova, 87 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (5), em sua residência localizada no bairro Santa Terezinha, no município de Aquidauana. Uma vizinha estranhou o “sumiço” do idoso na manhã de hoje e acionou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o “O Pantaneiro”, Benício foi visto pela última vez ontem, enquanto carpia o quintal de sua residência. Após terminar o serviço, o idoso entrou na casa e não saiu mais.

Estranhando a atitude de Benício, uma vizinha resolveu acionar o Corpo de Bombeiros, que ao entrar na residência encontrou o idoso caído no chão, já sem sinais vitais.

Benício deixa 10 filhos, netos e bisnetos. A perícia esteve no local e a suspeita é de morte natural.