Idoso é executado na fronteira

Um idoso identificado como Felipe Caballero, de 70 anos, foi executado e teve a orelha cortada na tarde desta quarta-feira (27), em Ponta Porã, cidade a 346 km de Campo Grande.

De acordo com o site Porã News, Felipe era paraguaio e estava deitado em uma rede no quintal de sua casa quando foi morto. Felipe teria recebido o autor do crime que o executou de forma violenta, segundo o informações do Porã News, e fugiu.

Segundo informações, o idoso morava sozinho e teria falado com uma das filhas no final da amnhã de ontem. A Polícia Civil foi acionada, o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).