Um homem de 60 anos foi autuado e preso por abuso de vulnerável depois que foi flagrado passando a mão na genitália de uma menina de 5 anos, na noite desta sexta-feira (9), em uma lanchonete, em Dourados, cidade a 225 km de Campo Grande.

O crime foi flagrado por um policial militar de folga que estava no local no momento do abuso. Segundo o jornal Dourados News, a criança estava no colo do idoso quando enquanto ele passava a mão na genitália dela.

A vítima é filha da dona da lanchonete. O policial alertou a mãe, e em seguida a criança correu chorando para a mãe e relatou o abuso.

O homem, que havia sido contratado para substituir o entregador, teve voz de prisão decretada e foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da cidade.