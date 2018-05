Idoso é morto com pedradas na cabeça em estrada vicinal

José Evangelista Filho,67, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (15) em uma estrada vicinal de Douradina – a 191 km de Campo Grande. O corpo foi encontrado por moradores de uma aldeia indígena.

Conforme o boletim de ocorrência, a liderança indígena encontrou o corpo e acionou a polícia. Quando a equipe chegou, José já estava sem vida ao lado de sua Kombi com produtos de sua mercearia. Pedras com marcas de sangue também estavam no local, indicando que o suspeito usou pedras para golpear a cabeça da vítima.

A irmã do idoso esteve no local e constatou que nada havia sido roubado da Kombi. O caso está sendo investigado como homicídio qualificado por motivo fútil e registrado na delegacia do município.