Policiais Militares Ambientais de Bataguassu, que trabalham na operação pré-piracema, realizavam fiscalização na rodovia BR-267, na divisa com o estado de São Paulo, abordaram hoje (26) um veículo Ford Ranger e encontraram pescado ilegal. Dois peixes da espécie piracanjuba (espécie com pesca proibida), que estavam no veículo tinham sido capturados por um turista, residente em Rio Claro, estado de São Paulo.

O infrator havia capturado o pescado ilegal no rio Ivinhema, no município de Angélica, além de um exemplar de “piapara” que a pesca é permitida. O pescador alegou que não sabia que a pesca da espécie piracanjuba era proibida. Ao total foram 6,5 kg de pescado e o veículo apreendidos.

O infrator de 67 anos foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, juntamente com o material apreendido, e responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de prisão. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 818,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.