Idoso fica ferido em colisão, cinco estavam no carro

Um acidente deixou um idoso de 72 anos ferido neste domingo (13),após um Fiat Uno, com placas de Glória de Dourados colidir com um Honda Civic na rodovia MS-276 no município de Ivinhema.

Segundo informações do site Nova News, as causas do acidente não foram identificadas. O idoso que conduzia o Fiat Uno ocupado por cinco pessoas pela rodovia sentido Ivinhema a Deodápolis acabou colidindo com o Civic e com o impacto veio a capotar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou uma suspeita de fratura no fêmur no idoso. Os demais quatro passageiros que tiveram apenas algumas escoriações. Já os envolvidos do Honda Civic, que tinha uma ‘carretinha’ acoplada, não tiveram ferimentos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) da base operacional de Amandina esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as causas do acidente.