Idoso fica gravemente ferido ao ser atropelado por motociclista

Um idoso de 88 anos ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (28), após ser atropelado por uma moto, na rua 21 de Setembro cruzamento com rua Colombo, centro de Corumbá. A vítima sofreu traumatismo craniano, fraturas nos braços, pernas e hemorragia interna.

Conforme o Corpo de Bombeiros, moradores disseram que Basílio Costa costuma ir ao mercado do bairro para comprar pão, quando por volta das 7h da manhã, ao atravessar a via foi atingido pelo motociclista. A vítima chegou a ser arremessada com o impacto. O motoqueiro recusou atendimento e acionou o socorro.

O idoso sofreu afundamento no crânio e foi levado em estado grave ao hospital da cidade, onde está internado. A polícia de trânsito foi acionada e o caso está sendo averiguado.