Venceslau Sanches Salina de 93 anos ficou preso às ferragens após um Fiat/Siena, onde era passageiro, capotar em uma estrada vicinal, na tarde desta terça-feira (21), em Fátima do Sul. O acidente aconteceu por volta das 15h15, próximo ao lixão do município.

Segundo informações do site Siliga News, o veículo era conduzido por uma mulher, quando por motivos desconhecidos a condutora perdeu o controle do carro, colidindo contra um barranco as margens da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, onde encaminhou a vítima até o Hospital Sociedade Integrada de Assistência Social (Sias).

A motorista do automóvel saiu ileso do acidente.