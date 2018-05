Idoso morre ao cair no banheiro durante banho

Um idoso de 100 anos morreu na noite desta sexta-feira (18) após ficar três dias internado na Santa Casa de Campo Grande. A vítima havia caído no banheiro durante o banho e sofrido uma fatura no fêmur, no bairro Campo Bela – região norte da Capital.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso foi socorrido pelo filho que o levou para a unidade médica, onde passou por uma cirurgia, porém, não resistiu e acabou morrendo no decorrer do tratamento. A polícia está investigando o caso que foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.